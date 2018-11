Le Commissariat aux Droits de lâ€™Homme au secours des habitants du Tiris

Nordinfo - Le Commissariat aux Droits de l’Homme et à l’Action Humanitaire et aux Relations avec la Société Civile a lancé depuis le début de cette semaine des activités sociales génératrices de revenus au service des populations démunies du Tiris Zemmour.



Il s’agit de la distribution de près de 3000 moustiquaires, des tentes (khaimas) complètes ainsi des objets culinaires, des produits alimentaires de première nécessité en plus d’autres appuis pour l’insertion dans la vie active aux populations pauvres à l’intérieur de Zouérate et sa périphérie mais aussi à Fdérick (30km de la capitale du Tiris) à Touajil (80 km) et même à Bir Moghrein dans l’extrême nord de la région à près de 400 km de Zouérate.



Ces activités étaient supervisées par le commissaire adjoint de cette structure publique M.Rassoul Ould El Khal (voir photo) et en présence du wali de la région M.Isselmou ould Sidi accompagné des autorités administratives et sécuritaires de la Moughataa ainsi que des représentants des populations.



Le commissaire adjoint a mis en relief, lors du lancement de ce programme d’aide humanitaire, l’importance voire la nécessité pour le président de la République Son excellence Mohamed ould Abdel Aziz à ce que ces aides parviennent aux véritables ciblés à savoir les familles pauvres et les démunies des populations surtout celles qui ont été touchées à Zouérate et à Touajil par les pluies diluviennes de fin septembre dernier. Les distributions de cette aide humanitaire gérées en partie par des rassemblements d’associations féminines ont pour objectifs de subvenir aux besoins des populations nécessiteuses.



Elles viennent à un moment où les populations pauvres en ont grandement besoin. En effet, la ville de Zouérate et sa périphérie sont les plus touchées, plus que tout le reste du pays, par la fièvre dengue ; une maladie dont les symptômes sont des courbatures, des maux de tête terribles voire des vomissements. C’est un moustique qui provoque cette maladie qui a touché cette période des centaines voire des milliers de familles à Zouérate et ses environs. Donc l’aide que vient de superviser le commissaire adjoint M. Rassoul Ould ElKhal vient au moment opportun.



Elle va sans doute alléger les souffrances des familles pauvres ne parvenant pas à acheter des moustiquaires et rendre moins dure leur vie quotidienne.













