Basket. CAN 3X3 : la Mauritanie prend la porte

Rimsport - C’est en pleurs que les joueurs mauritaniens ont quitté, samedi après midi (10 novembre) le parquet du stade municipal de Lomé où ils viennent d’être éliminés de la CAN 3X3.



Ils se sont écroulés laissant couler des larmes sur leurs joues et finissent par quitter le terrain,inconsolables ,en dépit de l’ovation du public. Les coéquipiers de Abdou Guèye dominateurs largement soutenus par le public togolais ont perdu de justesse 14 à 15 devant la RD Congo, lors de leur deuxième et dernière sortie. C’est un énorme gâchis au vu de la prestation de la sélection nationale.



Menant au score, les poulains de Cheybany Lô pourtant présents ont craqué dans les dernières minutes donnant l’occasion aux congolais d’égaliser avant de prendre l’ascendant. N’eut été la maladresse et sans doute la précipitation, la sélection nationale aurait pu créer l’exploit et se hisser au second tableau.



Avec deux défaites en autant de sorties, la Mauritanie prend ainsi la porte. Il va falloir tirer les enseignements nécessaires et rebondir au plus vite.









