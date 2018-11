Le prÃ©sident mauritanien Ã  Paris pour le centenaire de l'armistice de 1918

Infos Plus Gabon - Le président mauritanien, Mohamed ould Abdel Aziz, a quitté Nouakchott vendredi matin pour Paris, en France, pour prendre part à la célébration du centenaire de l’armistice de 1918 et à un forum sur la paix, a-t-on appris de sources officielles.



La signature de cet armistice, le 11 novembre 1918, marque la fin de la première guerre mondiale à laquelle ont participé quelque 200.000 combattants originaires des colonies françaises d’Afrique connus sous l’appellation de tirailleurs sénégalais.



Quant au forum de Paris sur la paix qui débute dimanche, il est une rencontre annuelle fondée sur l’idée de la nécessité d’une coopération internationale pour relever les défis sécuritaires mondiaux et assurer la paix et la stabilité.





