Nouadhibou. Lâ€™Ambassade Britannique en Mauritanie cÃ©lÃ¨bre la fin de la premiÃ¨re Guerre Mondiale

L’Ambassadeur Britannique en Mauritanie, Son Excellence Monsieur Sam Thomas, et la Chargée de Mission Adjointe, Mlle Charlotte Dixon, ont présidé une cérémonie commémorative et déposé une gerbe de fleurs dans la ville de Nouadhibou, au nord de la Mauritanie, au cimetière où reposent les tombes de cinq aviateurs britanniques décédés au cours de la Seconde Guerre mondiale.



Au Royaume-Uni, le Dimanche des Commémorations a lieu habituellement le dimanche le plus proche du 11 novembre (Jour du Souvenir). Cet anniversaire marque la fin de la Première Guerre Mondiale, le 11 novembre 1918 et le Jour du Souvenir doit commémorer le personnel du Commonwealth Britannique et des forces alliées ayant perdu la vie au cours des deux guerres mondiales du 20e siècle et des conflits qui ont suivis.



S.E.M Sam Thomas, Ambassadeur Britannique en Mauritanie, a déclaré : "Alors que nous renforçons les relations entre la Mauritanie et le Royaume-Uni avec la récente ouverture de l’Ambassade Britannique, il est important de se rappeler des personnes qui ont perdu la vie afin de nous permettre d’avoir les libertés dont nous bénéficions aujourd’hui. Il est important aussi de prendre le temps de réfléchir et d’examiner de quelle manière les valeurs communes de paix et de sécurité peuvent contribuer à la réconciliation dans un contexte actuel de défis mondiaux croissants."









