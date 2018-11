VidÃ©o. Mauritanie: le Centre culturel marocain promeut la littÃ©rature fÃ©minine

Le360 - Le Centre Culturel Marocain (CCM) de Nouakchott propose un programme riche et varié en ce mois de novembre 2018, avec des activités multiples. Un accent particulier est accordé à la promotion de la littérature féminine.



Le temps fort des 30 jours, la durée de cette manifestation, est celui de la troisième édition du salon littéraire des femmes de Mauritanie, qui s’est déroulé dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 novembre dernier.



Cette activité s’inscrit dans le cadre «d’une réunion mensuelle visant à permettre l’expression de la créativité des femmes et à montrer leur présence dans le domaine de la culture, de la pensée, de la littérature et de l’art en Mauritanie» selon Sidi Said El Jaouhari, ministre plénipotentiaire et directeur du Centre culturel marocain (CCM) de Nouakchott.



La manifestation a été marquée par une conférence sous le thème du «point de vue de la littérature mauritanienne sur la production littéraire féministe, ancienne et nouvelle», animée par MBaraka Bint el Baraa, écrivaine, poète et professeur d’université.



Par cette manifestation, le CCM matérialise ainsi une réalité faite d’interpénétration et de symbiose historique entre les peuples du Maroc et de Mauritanie.



La bibliothèque de cette institution a ainsi mis à la disposition des professeurs, des chercheurs, des étudiants et des élèves mauritaniens, un nombre important d’ouvrages et de magazines traitant de divers domaines, et leur offre l’accès à Internet.



Par notre correspondant à Nouakchott

Cheikh Sidya

















