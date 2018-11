Mauritanie/Enseignement supÃ©rieur: 162 millions dâ€™Ouguiyas de la France pour un projet

Africa Top Success - La Mauritanie est l’un des pays africains les plus pauvres. Le seuil de la pauvreté a dépassé la normalité avec des statistiques alarmantes. Certains pays viendraient en aide pour faire sortir ce pays de la situation de crise économique dont il se débat, à l’image de la France qui a dégagé un montant d’environ 162 millions d’ouguiyas MRO.



Une enveloppe financière qui sera utilisée pour appuyer le projet d’accompagnement à l’incubation de laboratoires de recherches par l’apprentissage de l’université de Nouakchott. A cet effet, une convention a été signée, jeudi 08 novembre à Nouakchott par M. Ahmedou Ould Haouba, président de l’université de Nouakchott El Asriya (UNA) et Robert Moulié, ambassadeur de France en Mauritanie.



Un accord qui a pour objectif majeur d’appuyer la phase pilote du projet d’ « AILARA », qui s’est fixé pour mission de contribuer au développement et à la structuration de la recherche scientifique en Mauritanie.



Le président de l’université de Nouakchott « El Asriya » en a profité de l’occasion pour indiquer que ce projet intervient au moment où l’université entame d’importantes actions de renforcement de la recherche scientifique dans le cadre de son plan stratégique allant sur trois ans (De 2017 à 2020).



Du côté du diplomate français, c’est indiqué que la France a toujours soutenu la Mauritanie dans sa réforme structurelle de l’enseignement supérieur. Bref, ce qui est à signaler et à noter, c’est que l’initiative prise viserait entre autres objectifs la création d’un laboratoire de recherche pluridisciplinaire à l’université.



D’après les infos rapportées par des médias mauritaniens, et selon le contrat signé, ce laboratoire regrouperait des unités de recherche et des chercheurs de différents domaines, entre autres ceux de l’environnement, de la santé et de la société en général. Comme il servira de valorisation de la recherche au sein de l’enseignement supérieur. La coopération entre la Mauritanie et la France va dans ce sens, et elle permettra en outre une meilleure prise en charge de ce secteur de l’enseignement supérieur.













