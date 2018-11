Loi de finances 2019 : le processus dâ€™adoption en marche

Rimeco - La commission des finances de l’assemblé nationale a consacré sa séance, du samedi 10 novembre 2018, a la discussion du projet de loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat/exercice 2019 .



La séance a donné lieu à un exposé présenté par le ministre de l’économie et des finances M. Moctar Ould Diay dans lequel il a passé en revue les grandes lignes du projet de loi, relevant les changements intervenus dans ce budget par rapport à celui de 2018.



Ce budget se décompose en prévision de recettes et en prévision de dépenses.



Ces recettes budgétaires totales enregistrent une hausse de 2,53 milliards d’ouguiya MRU par rapport aux prévisions de 2018. Le budget de l’Etat/exercice 2019 prévoit des dépenses d’un montant de 68,87 milliards d’ouguiya MRU.



Le projet de loi des finances 2019 s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 68,87 milliards d’Ouguiya (MRU) contre 66,34 milliards (MRU) dans la loi de finances de l’année.









