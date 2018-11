Sebkha: Le prÃ©sumÃ© assassin de S.O.A arrÃªtÃ© (Source)

Tawary - En moins de 24 heures, les hommes de la brigade recherche des commissariats de Sebkha ont réussi à mettre la main sur l’auteur présumé du meurtre qui s’est produit, ce samedi 10 novembre, aux alentours de 19 heures, près de l’ancienne station service située à quelques encablures de l’Arrêt des bus d'El Mina.



Après constat du meurtre et analyse des premières informations réunies sur les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits, les policiers ont étalé leurs filets pour déloger le fugitif du local, où, il s’était caché.



Dès la fin de l’enquête, il sera déféré devant l'un des juges d’instruction du palais de justice de Nouakchott-Ouest pour répondre aux faits qui lui sont reprochés, nous renseigne la source.



Il s’agit d’A...D..., un compagnon de S...O....A, tué à coups de poignards. Selon une source sécuritaire, tous deux ont déjà visité ensemble les prisons de Nouakchott. C’est à leur sortie d’une salle de jeux que le crime a eu lieu sous les regards impuissants de quelques passants, tient-on.



Le meurtrier présumé a réussi à prendre la poudre d’escampette laissant derrière lui son ami dans une mare de sang. C’est en route vers le Centre hospitalier national qu’il a succombé à ses blessures.



A la fin du mois d’octobre dernier, le président Mohamed Ould Abdel Aziz avait ordonné aux autorités sécuritaires de procéder à la fermeture de tous les centres et salles de jeux et de projection des films.



Supposant qu’ils sont des lieux de rencontre pour les jeunes qui s’adonnent à la drogue et à la violence.



A en croire que de nombreux crimes se passent devant ces centres qui sont devenus des lieux de rencontre pour une grande frange de la jeunesse.









