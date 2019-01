Disparition de 7 pÃªcheurs sÃ©nÃ©galais dans les eaux Mauritaniennes : 4 corps retrouvÃ©s au Cap-Vert

Homeviewsenegal - Disparition de 7 pêcheurs sénégalais dans les eaux Mauritaniennes : 4 corps retrouvés au Cap-Vert.



Sept pêcheurs sénégalais en provenance de Saint-Louis et qui naviguaient sur les eaux mauritaniennes avaient disparu depuis le 7 Décembre à la suite d’une forte houle. Plus d’un mois après, 4 des corps de ces pêcheurs ont été retrouvés dans les eaux Cap-verdiennes.



L’information a été confirmée par le Directeur des sénégalais de l’extérieur Sory Kaba sur la RFM. Les autorités sont cependant sans nouvelles des 3 autres corps…