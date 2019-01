Prolongement du contrat de lâ€™entraineur de lâ€™Ã©quipe Al Mourabitoune

AMI - Le contrat de l’entraineur de l’équipe Al Mourabitoune, M. Corentin Martins, a été renouvelé, vendredi à Nouakchott, par la ministre de la jeunesse, Mme Djindah Mohamed El Moustapha Bal, lors d’une cérémonie officielle dans les locaux du département.



S’exprimant pour l’occasion, la ministre a salué les efforts fournis par l’entraineur Corentin Martins et qui ont permis la qualification de la Mauritanie pour le coup d’Afrique et l’élection d’Al Mourabitoune, meilleure équipe d’Afrique en 2018.



Elle a ajouté que les acquis réalisés dans le sport et les autres domaines résultent de la volonté sincère du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, visant à développer et à émanciper le pays, de manière générale, et le football, en particulier.



En marge de la cérémonie de signature du contrat, le président de la fédération mauritanienne de football, M. Ahmedou Ould Yahya, a salué les performances de l’entraineur, qui ont permis de réaliser des succès notoires aux plans régional et continental.



Il a ajouté qu’au regard de ces succès, sa fédération a décidé de garder l’entraineur M. Corentin Martins afin que l’équipe mauritanienne réalise encore davantage de progrès.



La cérémonie s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports.













