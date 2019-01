O. Waghef Ã  propos de lâ€™activisme visant la modification de la Constitution

Essahraa - Le député opposant Yahya Ould Ahmed Waghef trouve peu sincère, l’activisme en cours au sein de l’Assemblée nationale, visant une modification de la Constitution.



Egalement le Président du parti ADIL, Ould Waghev a affirmé aussi qu’il est impossible de déverrouiller les articles constitutionnels relatifs aux mandats présidentiels. Il est irréalisable à 3 mois de la future élection présidentielle d’opérer un amendement constitutionnel de cette envergure, a-t-il ajouté, jugeant « non professionnel », le projet de texte visant la modification de la Loi Fondamentale.



Ould Waghef n’a pas voulu s’attarder sur cette question, affirmant que chaque problème une fois effectivement posé suscitera des prises de position.





