Un jeune tuÃ© Ã  Nouadhibou lors d'une bagarre

Alakhbar - Un jeune homme mauritanien a été tué samedi matin, 12 janvier courant, à Nouadhibou, après une bagarre avec son collègue, révèlent des sources présentes dans la capitale économique, dans le nord du pays.



Le drame est survenu précisément dans le quartier Madrid, rapportent les sources précitées. Le meurtrier a été très vite arrêté et une enquête instruite par les services de la police régionale, afin de déterminer les mobiles de l’abominable crime.



Traduit de l’Arabe par Cridem



https://alakhbar.info/?q=node/15281

Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité