El Ghassem Ould Bellali: Oui, pour ces raisons, nous avons signÃ© le document parlementaire proposÃ©

Le maire de Nouadhibou a déclaré ce samedi 12 janvier à "anbaa.Info" que pour des raisons qu'il considérait comme objectives et dictées par la nature de la situation actuelle en Mauritanie, il a signé le document parlementaire proposé, qui comporte le projet de réécriture de la Constitution du pays.



La proposition constitutionnelle, si elle est approuvée par l’Assemblée nationale mauritanienne, permettra au président sortant Mohamed Ould Abdel Aziz de se présenter pour un troisième mandat présidentiel, interdit par la Constitution actuelle du pays.



Ould Bellali a déclaré: "Oui, j’ai signé avec certains de mes collègues députés sur cette proposition, convaincu de la nécessité de protéger le processus de construction et les réalisations nationales et de protéger les grands progrès réalisés sous le régime du président Mohamed Ould Abdel Aziz".



Traduit par adrar.info