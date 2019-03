Souleymane Anne : attaquant racÃ© et trÃ¨s athlÃ©tique

RIM Sport - Corentin Martins a retenu deux nouveaux joueurs (Ibrahima Coulibaly de GF38 et Souleymane Anne) pour les prochains matches des Mourabitoune face au Burkina Faso et le Ghana,en amical, le 26 mars : le jeune prodige du FC Aurillac Arpajon.



Comme annoncé en exclusivité sur RimSport.net, Souleymane Anne (21ans) figure bien dans la liste de joueurs retenus par Martins. Avec une « flatteuse réputation de buteur dans ses bagages », Souleymane va renforcer le secteur offensif des Mourabitoune.



Cet attaquant racé et très athlétique (1,89 m),pourrait ainsi compléter et dynamiser l’attaque .Corentin semble avoir tapé dans le mille.Souleymane est meilleur buteur en National 3 avec 12 réalisations.



Disposant de bonnes stats, Anne est aussi bien noté par les coaches de National 3.Il dispose d’une bonne marge de progression et ambitionne de devenir pro à juste titre.Le natif d’Orléans voit grand !



« Confirmer les bonnes impressions »



« Sous les couleurs de Saint-Jean-de-la Ruelle où il a été formé avant d'effectuer ses débuts en DH à 17 ans, de Saint-Jean-de-Braye puis de Saran, il a affolé les compteurs (75 buts en R1 en trois saisons) avant de taper dans l'œil de l'ex-Clermontois Jean-Noël Cabezas, entraîneur à Fréjus-Saint-Raphaël (N2). Si l'expérience varoise tourna court, Souleymane boucla le précédent exercice en fanfare à Angoulême (N3) en inscrivant 10 buts en 18 matchs »relate Sports Auvergne ».



Avec les Mourabitoune, Anne devra « confirmer les bonnes impressions ».





















