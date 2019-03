VidÃ©o. Biram Dah Abeid, rÃ©compensÃ© pour son engagement sans faille

Pressenza - Le 4 février 2019 Biram Dah Abeid a reçu le titre de Docteur Honoris Causa à l’Université de Louvain. Il reçoit l’équipe Pressenza lors de son passage à Bruxelles où il se verra très bientôt décerner le même titre à l’Université Libre de Bruxelles.



Biram Dah Abeid est président de l’association IRA, l’Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA) qui lutte contre l’esclavagisme en Mauritanie et pour le respect des droits humains.



Voici ses propos après la cérémonie de Louvain.



« Pendant les mots solennels du directeur de l’université de Louvain et aussi du discours du président de l’association des étudiants, j’ai ressenti la force divine qui anime tout être humain sincère.



J’ai été ému par l’humanisme de cette jeunesse, leur capacité à aimer, leur capacité à comprendre, leur capacité à mettre des ponts au-delà des disparités culturelles, linguistiques, géographiques et historiques.



Cette Jeunesse qui n’a jamais vu le désert dans lequel je suis né, qui n’a jamais vécu dans ce désert, un environnement dans lequel le faible n’a aucun recours, l’esclave n’a aucune dignité, n’a aucune humanité, un environnement dans lequel la femme, est mineure à vie, je me suis senti superbement honoré par le fait que mes actions, mes empreintes que j’ai déjà placé au cours de cette vie, de cette courte de vie, j’ai senti hélas qu’une seule vie ne suffit pas pour survivre à ma convenance, à mon désir : l’humanité, le vivant, l’univers que nous devons tous survivre. » Texte repris d’un entretien diffusé sur facebook IRA Mauritanie Belgique.



Et voici ses réponses à nos questions, en ce 25 février 2019.



Biram Dah Abeid, Docteur Honoris Causa



En Belgique, vous recevez à deux reprises le titre universitaire de Docteur Honoris Causa : quel en est le sens pour vous ?









2. Les prochaines Élections en Mauritanie



Vous êtes candidat aux prochaines élections en Mauritanie : quel est votre espoir politique ? Comment allez vous mettre en œuvre « la candidature de la pacification des rapports sociaux entre les mauritaniens » ?







3. Crise mondiale et Changement Social



Aujourd’hui, la montée de l’extrême droite est alarmante partout dans le monde. Quelle est votre analyse ? Comment produire un changement humaniste ?







4. Foi dans le changement, foi dans l’homme



Dans votre engagement personnel, quels sont les modèles qui vous inspirent ?







5. Pressenza et la communauté pour la non-violence.



Pressenza est une agence de presse internationale pour la paix et la non-violence. Quel message personnel souhaitez-vous communiquer à nos lecteurs ?

















Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité