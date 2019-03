Le crash n'entame pas la confiance des Ethiopiens en leur compagnie

RFI - Après le crash de l'avion du Boeing 737 MAX qui a fait 157 morts, la compagnie a confirmé que les boîtes noires seraient envoyées en France pour analyse. Pendant ce temps, Ethiopian Airlines continue d’assurer ses 300 vols quotidiens. Aucun retard, aucune annulation depuis dimanche, assure le PDG. Les passagers gardent confiance. Les Ethiopiens en font une affaire de fierté.



Sur le parking du terminal international, les valises sont chargées sur des chariots. Ce jeune homme se rend en Chine pour acheter des produits. Il prend régulièrement Ethiopian Airlines. « Je leur fais confiance. Ils sont comme ma famille. » La meilleure compagnie du continent, ajoute-t-il.



Il porte un nom qui sonne comme un slogan pour celle qui se présente elle-même comme le « nouvel esprit de l'Afrique ». Il s'appelle Mandela. « Les crashs, ça arrive. Le monde n'est pas parfait, vous le savez n'est-ce pas ?»



Le drame de dimanche a aussi marqué Yikelal. « Il y a plus de 150 morts, nous sommes très tristes, cela nous brise le cœur », réagit-il. Mais il ne perdra « jamais » confiance dans cette compagnie qui joue dans la cour des grands.



Sentiment partagé par cette femme, même dans l'hypothèse où l'enquête finirait par révéler une faute d'Ethiopian Airlines. « Cela changerait mon impression concernant le modèle d'avion, je pourrais aussi avoir des réserves sur le personnel qui était en charge du vol au moment où c'est arrivé, explique-t-elle. Mais je garderais une confiance totale en Ethiopian Airlines en tant que marque. »



Ce couple d'Américains est arrivé en avance pour son vol. « Nous allons au Kenya. Le même trajet ! Et on est heureux de ne pas prendre un MAX 8 aujourd'hui ».



Kenneth n'a aucun doute. « Ils sont très sûrs, soutient-il. Par exemple, nous avons pris l'avion pour la ville de Dessie la semaine dernière. C'était très nuageux et Ethiopian Airlines a annulé tous ses vols pendant une semaine. » Dessi, c'est l'un des 21 vols domestiques assurés par Ethiopian Airlines, qui rend aussi la compagnie si importante aux yeux des usagers.









