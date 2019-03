CommuniquÃ© du Conseil des Ministres du Jeudi 14 Mars 2019

AMI - Le Conseil des Ministres s'est réuni le Jeudi 14 Mars 2019, sous la présidence de son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République.



Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants :



- Projet de décret portant création d’un compte d’affectation spéciale dénommé « Fonds pour la Recherche et la Lutte contre le Cancer (FRLC) ».



- Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d'administration de l'Ecole de Santé de Rosso



- Projet de décret modifiant le décret n° 2017-027 du 06 mars 2017, relatif à la commercialisation des produits de la Pêche destinés à l’exportation.



- Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret n° 2001-61 portant application de l’Ordonnance n° 2001-002 du 19 avril 2001 créant l’Agence de Développement Urbain (ADU) de Nouakchott.



- Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d'administration de l'Établissement d'Exécution des Travaux Réalisés en Matériaux Locaux (ETR ML)



- Projet de décret fixant la composition et les modalités de fonctionnement de l’Autorité de Régulation de la Publicité.



- Projet de décret portant concession définitive d’un terrain à Nouakchott au profit de l’Etat de Palestine.



- Projet de décret portant concession définitive d’un terrain agricole au Trarza au profit de Monsieur Ahmed Ould Salem.



- Projet de décret portant concession définitive d’un terrain à Nouakchott Sud au profit de la Société Mauritanienne des Industries des Fibres (MIF).



Le Ministre de la Justice a présenté une communication relative au processus d’élaboration et de mise en œuvre des recommandations acceptées du second cycle de l’Examen Périodique Universel.



Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération a présenté une communication relative à la situation internationale.



Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.



Le Ministre des Pêches et de l’Economie Maritime a présenté une communication relative au bilan des réalisations du département des Pêches et de l’Economie Maritime pour la période 2009-2018, et perspectives.



Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :



Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation



Cabinet du Ministre:



Chargé de Mission : Abderrahmane Ould Mahfoudh Ould Khattri, Administrateur, précédemment au MIDEC



Conseiller Technique : Mohamed Ould Saleck, précédemment Wali de l'Inchiri



Administration Territoriale



Wilaya du Hodh El Gharbi



Wali : Diallo Oumar Amadou, Administrateur, précédemment Wali du Guidimakha



Wilaya du Tagant:



Wali : Mokhtar Ould Hende, Professeur.



Wilaya du Guidimakha



Wali : Mohamed Ould Mohamed Lemine Ould Bellamech, Administrateur, précédemment Wali du Hodh El Gharbi



Wilaya de l’Inchiri



Wali :Zayed El Adhane Valemou Ould Abdellahi, Administrateur, précédemment Wali de Nouakchott Nord



Wilaya de Nouakchott Nord



Wali : Diallo Amadou Samba, Administrateur, précédemment Wali du Tagant



Ministère de l'Economie et des Finances



Administration Centrale



Direction des Projets Education- Formation



Directrice: Maimouna Mint Taki



Directeur Adjoint: Mohamed Ould Bediour.



Ministère de l'Habita, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire



Cabinet du Ministre



Charge de Mission :Wele Abdoullahi



Inspecteur Général : Cheikh Youba Ould Zein



Inspecteur : Mohamed Ould Seyidi



Administration Centrale



Direction Générale de l'Habitat et de l'Urbanisme



Directeur Général: Yahya Ould Babana



Direction des Affaires Administratives et Financières



Directeur : Youssouf Ould Hmeity



Commission Nationale de Toponymie



Président: Hameyni Ould Sidi



Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Economie et des Finances chargé du Budget



Cabinet du Ministre



Conseiller Juridique : Ba Adama Moussa



Conseiller chargé du Secteur des Assurances: Mohamed Yahya Ould Mohamed Yahya



Administration Centrale



Direction Générale des Domaines et du Patrimoine de l'Etat



Directeur Général: Souleymane Ould Haroune



Direction Générale des Impôts



Direction de l'Information, des Etudes, des Réformes Fiscales et de la Formation



Directeur Adjoint: Moulaye Mohamed Ould Lemrabott.













