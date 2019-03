Une journÃ©e de rÃ©flexion sur lâ€™autonomisation Ã©conomique des femmes en milieu rural

Kassataya - A l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, l’Union européenne et ses partenaires, ont organisé, ce Mardi 12 Mars, à Nouakchott, une journée de réflexion sur l’autonomisation économique des femmes en milieu rural en hommage aux femmes rurales mauritaniennes, autonomes et résilientes.



L’objectif de cette journée était "de partager des initiatives appuyées par le programme RIMRAP/UE et ses partenaires dans l’optique de tirer des enseignements pour contribuer à améliorer les politiques en matière de promotion des femmes rurales".



C’était une journée de partage d’expériences de terrain et de débat qui a vu la participation de plusieurs femmes, des experts du public invité.



Dans son discours d’ouverture, le chargé d’affaire de la délégation de l’union européenne en Mauritanie, Adam Janssen a rappelé que "la défense des droits humains est au cœur de la construction européenne et constitue l’un des fils conducteurs de l’action extérieure de l’union européenne et de ses états-membres. Cela se traduit notamment par l’interprétation transversale de la dimension d’égalité entre homme et femme pour l’ensemble des programmes et actions que nous soutenons".



Avant de rappeler que "le conseil de l’union européenne a adopté en octobre 2015 un nouveau plan d’action sur l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes dans le cadre de la coopération au développement".



Poursuivant son allocution, le représentant de la délégation de l’union européenne a expliqué que "ce plan d’action fournit le cadre pour l’approche de la commission européenne, du service européen pour l’action extérieure et des états-membres de l’union européenne concernant l’égalité des sexes dans les relations extérieures pour la période 2016-2020. Ce plan a été décliné en un plan d’action spécifique pour la Mauritanie couvrant la période 2018-2020. Ce plan spécifique traduit les engagements communs de la délégation de l’union européenne et des états-membres présents en Mauritanie en faveur de l’égalité des sexes et de l’émancipation des femmes et des filles, pour attirer l’attention sur le caractère à la fois transversal et spécifique".



M. Adam Janssen à conclu en ces termes : "la défense des droits humains est au coeur de la construction."













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité