PrÃ©sidentielle 2019 : Le RNDR-Tawassoul premier soutien Ã  Ould Boubacar (SOURCE)

Tawary - C’est à la suite d’une très longue réunion tenue dans la nuit du vendredi 15 mars, dans son siège central, que le bureau exécutif du parti d’obédience islamiste, le Rassemblement national pour le développement et la réforme (RNDR-Tawassoul) a abouti à la décision finale qui est de soutenir la candidature à l'élection présidentielle juin 2019, de l'ex-premier ministre Monsieur Sidi Mohamed Ould Boubacar, annonce une source au sein du parti.



D’ailleurs, une décision qui a été mise en exergue lors des pourparlers du FNDU et de l’AEOD sur la question d’un candidat unique pour la présidentielle prochaine, selon plusieurs sources concordantes.



Après l'annonce de l'échec des partis de l'opposition sur le choix d'un candidat unique, une source avait confié à notre rédaction que le parti islamiste allait présenter à la magistrature suprême, son président sortant et d'ailleurs membre du conseil régional de Nouakchott, Mohamed Jemil Mansour.



Selon une source propre à l’Agence Tawary d’Information, trois grandes formations politiques de l’opposition démocratique vont annoncer dans les courtes heures qui viennent leur soutien à Sidi Mohamed Ould Boubacar considérait le principal candidat de l’opposition.



Avec le soutien de la première formation de l'opposition, Ould Boubacar pourra amener le candidat soutenu par le pouvoir sortant et le parti UPR, à un second tour très serré, selon un analyste politique.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité