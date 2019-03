Mint Maouloud sera chargÃ©e de la direction du cabinet du candidat Ould Ghazwani (Source)

Tawary - Le départ de la ministre, Amal Mint Maouloud, ce vendredi 15 mars, du gouvernement du premier ministre, Mohamed Salem Ould Bêchir, à la suite d’un décret présidentiel, l’amènera à gérer la direction du cabinet du candidat à l’élection présidentielle de juin 2019, Monsieur Mohamed Ould Ghazwani, selon notre version arabe qui cite une source particulière.



Elle avait occupé le département de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire dans un moment difficile avant de venir à l’Équipement et des transports, un ministère pas moins facile.



Mint Maouloud était jusque-là, la plus jeune du gouvernement qu’elle vient de quitter. Ses aptitudes et sa constance dans la gestion des dossiers resteront des souvenirs les points positifs tout au long de son parcours de ministre, ajoute la source.



Amal avait éclairé la campagne du référendum en août 2017 dans la Moughataa de Sebkha. Elle a aussi participé activement aux différentes campagnes électorales des dernières consultations municipales, législatives et régionales.



Amal avait quitté, Nouakchott, hier, jeudi 14 mars, à destination de Bissau pour participer aux travaux de la 63ème session du comité ministériel de l’Agence pour la sécurité aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA).













