Le PrÃ©sident de la RÃ©publique assiste Ã  la priÃ¨re funÃ¨bre pour lâ€™ancien prÃ©sident Ould Ahmed Louli

AMI - Le Président de la République assiste à la prière funèbre sur la dépouille mortelle de l’ancien président Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Louli.



Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a assisté, samedi, dans l’enceinte de la mosquée d’Ibn Abass, à la prière funèbre sur la dépouille mortelle de l’ancien président Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Louli, décédé auparavant dans la matinée, suite à une maladie survenue, à l’âge de 76 ans.



Né le 1er janvier 1943 à Tidjikja, le défunt avait occupé le poste du Président de la République islamique de Mauritanie durant la période du 3 juin 1979 au 4 janvier 1980.



La prière s’est déroulée en présence du Premier ministre, Monsieur Mohamed Salem Ould Béchir, du premier vice-président de l'assemblée nationale Monsieur Bodjel Ould Houmeid , des membres du Gouvernement, des Chefs des états-majors des forces armées et de sécurité, des hautes personnalités et d’un grand nombre de fidèles.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité