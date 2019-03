Vingt quatriÃ¨me Ã©dition de la semaine de la langue franÃ§aise et de la francophonie

AMI - L’Association Mauritanienne de la Francophonie (AMF) a organisé samedi à la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Mauritanie à Nouakchott une cérémonie à l’occasion de la 24ème édition de la semaine de la langue française et de la francophonie.



Les manifestations marquant cette journée, qui durent une semaine, comprennent des activités culturelles et intellectuelles en langue française.



Le président de l’association mauritanienne pour la Francophonie, M. Ahmed Ould Hamza, a précisé que "le thème de la semaine de la Francophonie en 2019 est l’écrit : sa signification, ses différentes formes, sa symbolique et la place qu’il occupe dans la vie de l’Homme dont l’écriture a changé l’existence il y a des millénaires et continue à la changer".



Il a ajouté que son association "œuvre sans relâche à donner vie à la francophonie mauritanienne en canalisant les efforts et vers des actions de nature à dynamiser la vie culturelle du pays".



L’ambassadeur de France en Mauritanie, SEM. Robert Moullié, a souligné l’importance de la langue française dans le rapprochement des peuples dans la mesure où elle se présente comme une langue de réflexion intellectuelle et de travail, mettant l’accent sur l’intérêt que représente, dans cette optique, les échanges culturels entre la Mauritanie et la France.



Cette manifestation, qui réunit nombre d’intellectuels, d’écrivains, de littéraires, d’artistes, et d’acteurs de la langue française, s’est déroulée en présence du secrétaire général de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Mauritanie, de membres du corps diplomatique accrédité à Nouakchott et de plusieurs personnalités.













