Participation de la Mauritanie aux travaux de UNEA 4 et au One Planet Summit Ã  Nairobi [PhotoReportage]

Le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Son Excellence Monsieur Amedi Camara a conduit la délégation mauritanienne aux travaux du segment de haut niveau de la 4ème session de l’Assemblé des Nations Unies pour l’Environnement (UNEA 4) qui se sont déroulés du 11 au 15 mars 2019 à Nairobi au Kenya.



Les ministres de l’Environnement des 196 pays membres des Nations Unies se sont ainsi réunis dans le cadre de cette session universelle qui fait également office de conseil d’administration de ONU Environnement (UNEP).



Le segment de haut niveau avait été précédé par la réunion du Comité illimité des représentants permanents auprès de ONU Environnent (OECPR) qui s’est attelé à l’examen d’un certain nombre de questions thématiques en vue de proposer aux ministres, le texte de la déclaration ministérielle de l’Assemblée.



Dans son discours devant l’Assemblé des Nations Unies pour l’Environnement, Monsieur le Ministre a commencé par présenter ses condoléances, suite à l’accident tragique du vol d’Ethiopian Airlines qui reliait Addis-Abeba à Nairobi, survenu le 10 mars 2019 où perdirent la vie des dizaines de personnes qui venaient participer à cette réunion universelle.



Il a par la suite tenu à féliciter Monsieur Siim Kiisler, Ministre de l'Environnement de la République d’Estonie et son bureau pour son élection en tant que président de la 4ème session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement.



Le Ministre a rappelé que la Mauritanie conduit avec un grand succès le processus ambitieux de réformes économiques et démocratiques, amorcé ces dernières années sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République, avant de passer en revue les grandes réalisations phares de cette dernière décennie.



Le Ministre a également réitéré l’engagement de la Mauritanie, à favoriser l’atteinte d’un consensus mondial sur l’ensemble des questions pendantes tout en prenant en compte les orientations de la Conférence des Ministres Africains de l’Environnement.



Sur invitation de la Banque Mondiale, co-organisatrice avec la France et le Kenya, de la Conférence One Planet Summit, Monsieur le Ministre a pris part à la cérémonie d’ouverture de One Planet Summirt, ou avaient pris part un grand nombre de hautes personnalités dont les présidents du Kenya, de France, de la République Démocratique du Congo, de Madagascar et de la Banque Mondiale, respectivement Uhuru Kenyatta, Emmanuel Macron, Félix Tshisekedi, Andy Rajoelina et Kristalina Georgieva.



Lors de ce même évènement, Monsieur le Ministre a été invité en tant que panéliste principal à un panel sur le thème «la gestion intégrée des paysages en Afrique». Ce panel de haut niveau a été modéré par Madame Wanjira Mathai, Présidente de la Fondation Wangari Maathai.



Les panelistes principaux étaient MM. Amedi Camara, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable de Mauritanie, Almoustapha Garba, Ministre de l’Environnement du Niger, Ibrahim Thiaw, Secrétaire Exécutif de la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification, Hamadi Boga, Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et des Pêches du Kenya, Therese Coffey, sous-secrétaire d’Etat aux affaires parlementaires du Royaume Uni et William Kwende, PDG de la société AGRITECH.



Le Ministre a passé en revue les différentes initiatives conjointes avec la Banque Mondiale, conduites au niveau national, en matière de gestion intégrée des paysages, notamment l’action en matière de résilience du Projet WACA Mauritanie. Il a également rappelé que l’initiative de la Grande Muraille Verte s’inscrit éminemment dans le cadre de l’approche de gestion intégrée des paysages, tout comme le projet de gestion durable des Paysages (PGDP).



En matière de réunions bilatérales, Monsieur le Ministre a accordé une audience au Directeur de la Division des Sciences de ONU Environnement, Monsieur Jian Liu. Cette séance de travail a permis de convenir de plusieurs orientations liées notamment à des projets communs entre le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable et la Division des Sciences, portant sur l’observation environnementale, la gestion des connaissances et les zones arides. Un projet conjoint portant sur trois Wilayas arides de Mauritanie sera lancé en avril prochain.



Monsieur le Ministre a eu des contacts avec plusieurs de ses homologues africains ainsi qu’avec la Directrice Régionale de ONU Environnement pour l’Afrique, en relation avec les initiatives communes et les questions inscrites à l’ordre du jour de la 4ème session de l’ANUE.



Rappelons que l’Assemblée des Nations Unies pour l’Environnement est l’organe de décision le plus élevé au monde en matière d’environnement. Il aborde les défis environnementaux critiques auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Elle se réunit tous les deux ans pour définir les priorités des politiques environnementales mondiales et élaborer un droit international de l’environnement.



Le Ministre a été accompagné lors de ce voyage par Monsieur Mohamed Yahya O. Lafdal, Chargé de Mission au Département.



