Mauritanie : Tewassoul a choisi son candidat pour les prÃ©sidentielles

Sahara Médias - Le parti Tewassoul a annoncé dimanche son soutien au candidat Sidi Mohamed O. Boubacar, ancien premier ministre, aux prochaines élections présidentielles.



Ould Boubacar n’a toujours pas annoncé officiellement sa candidature quand bien même il a entrepris des rencontres avec certaines formations politiques dont le parti Tewassoul.



Le parti a annoncé que la décision de soutenir le candidat O. Boubacar a été prise par son bureau exécutif conformément aux constances de la vision politique du parti d’obédience islamique, à la préservation de l’unité nationale, la consolidation de la démocratie et l’alternance pacifique au pouvoir.



Le communiqué publié par le parti précise que la décision prise ce dimanche est la poursuite logique sur la voie choisie, celle de renforcer le partenariat avec les forces nationales qui luttent pour un état de droit, la justice et l’égalité.



« C’est aussi une expression, ajoute le parti, de notre attachement au processus de lutte pacifique contre un régime arrivé au pouvoir par un coup d’état qui a cultivé la corruption, le détournement des deniers publics et qui a détruit les valeurs, l’unité et les biens dans notre pays. »



Selon le communiqué du parti, la décision a été prise sur la base de concertations avec l’alliance électorale de l’opposition qui avait adopté le principe de créer des pôles de partis politiques qui se concertent entre eux et qui se liguent lors du second tour, ajoutant qu’il œuvrait à créer une large alliance électorale comprenant des partis de l’opposition mais aussi d’autres pôles électoraux et sociaux.



Le parti a réaffirmé avoir eu des rencontres avec O. Boubacar au cours desquelles il a explicité ses positions sur les grands problèmes nationaux notamment la démocratie, le développement et l’unité nationale.



Le parti Tewassoul a révélé que les partis de l’opposition qui soutiennent O. Boubacar vont signer un accord bassé essentiellement sur le programme de l’opposition et sa vision pour le changement, en plus d’une concertation avec les autres forces de l’opposition et un soutien réciproque pour tout ce qui est à même de renforcer ses chances de victoire lors du prochain scrutin présidentiel.



Les partis de l’alliance électorale de l’opposition, après avoir échoué à se choisir un candidat unique aux prochaines élections présidentielles, a décidé de laisser libre choix à chaque formation politique de choisir son candidat tout en maintenant le principe d’une coordination.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité