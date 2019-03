Lâ€™UDP soutient le candidat Ould Ghazouani

Alakhbar - Le parti, Union pour la Démocratie et le Progrès (UDP) a décidé de soutenir Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani, candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2019.



La décision a été prise à l’unanimité lors d’une réunion extraordinaire du Bureau Politique National du parti le Mardi 05 Mars 2019 en son siège à Nouakchott. Le bureau politique de l’UDP a profité de l’occasion pour appeler ses militants à s’investir activement pour le succès de son candidat.