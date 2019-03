Le SIPES annonce une sÃ©rie de protestation et dâ€™arrÃªt des cours

Alakhbar - Le Syndicat Indépendant des Professeurs de l'Enseignement Secondaire (SIPES) a annoncé une série de manifestations simultanées devant le ministère de l'Education et des DREN de l’intérieur du pays ainsi que l’arrêt des cours, pour dénoncer les conditions précaires du secteur et du personnel pédagogique.



L’arrêt des cours est prévu pour le mercredi 20 mars courant, pour une durée de deux heures (de 10h à 12h), indique un communiqué du syndicat.



Une grève générale de 3 jours successifs pourrait intervenir les 22, 23 et 24 avril prochain, met en garde le SIPES, selon lequel, toutes les options de lutte sont ouvertes, si le département de tutelle ne prenne pas en compte les revendications, appelant à un dialogue sérieux et responsable avec les syndicats, afin de trouver une solution à la crise et de lever l’esprit de négligence des véritables problèmes du secteur.



Le syndicat a accusé le Ministère de l'Économie et des Finances d'imposer un embargo et d’affamer arbitrairement et de manière discriminatoire les enseignants, de retarder leurs maigres indemnités et de les empêcher de toucher leurs salaires suspendus par erreur et leurs avancements interrompus depuis des années.



Le communiqué qualifie l’état des lieux de l'éducation de "catastrophique sur tous les plans", que les programmes et les décisions sont totalement déconnectées de toute volonté de préserver l'identité et d’accompagner le marché de l’emploi, que la retraite épuise le personnel enseignant et encadreur, tandis que l’étouffement et la privation dominent les rapports entre les autorités et les enseignants.



Traduit de l'Arabe par Cridem









