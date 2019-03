Â« Tadamoun a dÃ©jÃ  construit plus de 100 Ã©coles complÃ¨tes, plus de 100 postes de santÃ©, 23 barragesâ€¦ Â» [PhotoReportage]

Tadamoun - Le Directeur Général de l'Agence Nationale Tadamoun, Me Hamdi Ould Mahjoub a inauguré dimanche 17 mars 2019, en fin d’après-midi, dans le regroupement d’El Mechraae, commune de Tamourt Naaj, moughataa de Moudjéria, une adduction d'eau potable.



Une première pour ce regroupement dont les populations faisaient des dizaines de kilomètres pour avoir cette denrée précieuse. L’occasion pour le directeur général de Tadamoun de rappeler que cette réalisation s’inscrive dans le cadre des programmes sociaux de Tadamoun qui donnent la priorité à l'amélioration des services de base au profit des populations vulnérables.



Dans cette optique, Me Hamdi Ould Mahjoub a précisé qu’à la fin de cette année, l’Agence Nationale Tadamoun aura eu déjà construit dans toutes les wilayas du pays plus de 100 écoles complètes, plus de 100 postes de santé, 23 barrages et autant d’adductions d’eau potable au profit des populations nécessiteuses .



Cette dynamique constante est poussée par les instructions du Président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, pour plus d’équité et de justice ».



Au nom des populations d’El Mechraae, le maire de la commune de la commune de Tamourt Naaj,Ahmed Ould Ahmed Bodde, a exprimé toute la joie des bénéficiaires pour cette énième réalisation de Tadamoun et leur totale adhésion au « grand chantier d’édification d’une Mauritanie juste sous la sage direction du Président Mohamed Ould Abdel Aziz qui n’a ménagé aucun effort pour améliorer le sort des populations démunies en leur facilitant l’accès aux services de base ».



Le Directeur Général de l'Agence Nationale Tadamoun, Me Hamdi Ould Mahjoub, était accompagné, au cours de cette visite à El Mechra, du Wali du Tagant par intérim, Abdellahi Ould Ahmed Zeine et des autorités administratives et sécuritaires de la région.





Source : COMM-Tadamoun