Mauritanie : tendance baissiÃ¨re de lâ€™inflation entre janvier et fÃ©vrier

Les Mauritanies - Le taux d’inflation en Mauritanie a connu une tendance baissière entre le mois de janvier et février. En effet, l’Indice National des Prix à la Consommation (INPC) a enregistré une baisse respective de 0,1% et de 0,1% sur la même période, apprend-on lundi 18 mars du site de l’office national de la statistique (ONS) de Mauritanie.



Selon le rapport mensuel, cette baisse de l’inflation au mois de février est due essentiellement à la diminution des prix des « produits alimentaires, boissons non alcoolisées » (-0,5%), « transports » (-0,4%) et « loisirs et culture» (-0,1%).



Par ailleurs, le document a révélé que l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation de Nouakchott (février) a connu une baisse de 0,6% par rapport au mois précédent.



Cette baisse est due au recul des prix « produits alimentaires, boissons non alcoolisées » (-1,4%) et « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » (-0,1%).



En glissement annuel, l’indice national et l’indice harmonisé de Nouakchott ont enregistré une augmentation de 2,4% et de 0,3% au cours des trois derniers mois, a noté l’agence.



Ibrahima Junior Dia









