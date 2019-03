Lâ€™heure de la dislocation Ã  l'UFP ?

Rmi-Info - Kadiata Malik Diallo a écrit :



« - Il a dirigé le MND depuis sa reconstruction en 1976 jusqu'à son sabordement. - Il dirige l'UFP depuis sa création en 1998, un parti (malgré toute sa crédibilité) où deux camps s'affrontent de manière presqu'irréductible et à peine voilée et dont les résultats aux dernières élections ont été fort modestes.



- Il dirige le FNDU depuis plus d'un an et l'alliance électorale de l'opposition démocratique depuis 6 mois, coalitions qui se sont disloqués au moment où elles devraient rester un bloc soudé pour l'échéance capitale de 2019.



Au lieu d'essayer de sauver le minimum qui aurait pu l'être de ces coalitions et constituer un pôle de l'opposition, il veut se jeter dans la course au nom de son seul parti (Il risque d'être le seul candidat à le faire).



J'espère me tromper mais je vois là une candidature suicidaire! »



Réponse de Lo Gourmo :



« Les faits sur la question des candidatures: l'UFP a défendu jusqu'au dernier jour une candidature d'opposition externe aux partis. Puis elle a proposè au premier parti d'opposition, Tawassoul, de présenter sa candidature. Tawassoul a décliné et a proposé un candidat qui n'est pas de l'opposition démocratique, qui fut Premier Ministre de Maouwiya et ne s'est jamais prononcè sur les questions qui préoccupent l'opposition.



Le constat d’échec a été tiré par tous les partis d'opposition et aucun n' a incriminè le Président du FNDU et de la Coalition. Et pour cause: il n' a jamais présenté sa candidature. Fallait-il s'aligner derrière la position de Tawassoul et soutenir M. Ould Boubacar?



Fallait-il suivre celle de Adil et soutenir M. Gazouani? Certains ont défendu cette position. Ni l'une ni l'autre position n'ont été retenus par l'UFP qui a décidé d'"aller au suicide" la tête haute. Le reste, on verra ce que décidera le BE, instance suprême en la matière. »



RMI-info.com (Page Facebook)









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité