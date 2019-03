Post-scriptum : La Mauritanie et 16 marsâ€¦

Initiatives News - Le 16 mars 2019, une rue à Nouakchott porte le nom de Moustapha Ould Mohamed Saleck, l’homme qui, à la tête du comité militaire pour le redressement national, renversa Mokhtar Ould Daddah et devint le tout premier soldat à diriger la République Islamique de Mauritanie.



Le 16 mars 1981, un coup de force est tenté par les officiers Abdel Kader, Ahmed Salem Ould Sidi et Niang Moustapha, venus à la tête d’un commando du Maroc. Ils échoueront fatalement.



Dans cette affaire du 16 mars 1981, des gens racontent que l’Imam Bouddah Ould Boussayri, aurait refusé de donner sa caution morale aux dirigeants de l’époque pour l’exécution de la peine capitale. Hier 16 mars, une rue a porté son nom.



On retiendra que cette date est celle de la regrettable disparition en 2019 de l’ancien chef de l’Etat Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Louly, un des membres du CMRN qui eut très tôt la présence d’esprit de quitter le pouvoir au bout de quelques mois seulement. Il démissionna un certain 4 janvier 1980. Un an et deux mois avant un certain 16 mars 1981.



Ceux qui voudront se souvenir du 16 mars mauritanien auront juste à consigner que c’est à partir du 16 mars 2019 que l’axe reliant la mosquée marocaine au centre commercial ‘’Banna Bleu est baptisée pour s’appeler Avenue Bouddah Ould Boussayri, l’érudit que beaucoup de mauritaniens portent en haute estime pour ses qualités hautement morales et sa dévotion exemplaire à Allah ; qu’à partir de cette date l’axe partant du centre Big Market à l’institut national de virologie passant par le ministère des affaires étrangères et de la coopération porte le nom de l’ancien chef de l’Etat Moustapha Ould Mohamed Saleck…



Autre personnage consacrée ce 16 mars 2019, El Hadj Oumar Tall al futiyyu dont le nom est affecté au tronçon allant du centre des anciens combattants au carrefour ‘’Cité Smar’’…Selon l’Agence Mauritanienne d’Information le baptême des rues est une « initiative ayant pour objectif de rendre hommage à trois personnalités, réputées par leurs œuvres considérables au service de la nation et leur contributions dans les domaines scientifique, religieux et politique. »



Pourvu qu’il n’y ait pas conflit de commémoration entre ceux qui se réjouiront et ceux ont pleuré un 16 mars…



K-Tocka









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité