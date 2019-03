La ministre du commerce sâ€™entretient avec une dÃ©lÃ©gation de la CEDEAO

AMI - La ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, Mme Khadijettou M’Bareck Fall, s’est entretenue, lundi à Nouakchott, avec une délégation Communauté Économique des États de l'Afrique de l’Ouest (CEDEAO), actuellement en visite en Mauritanie.



Les entretiens ont porté sur les mesures prises conjointement par le gouvernement mauritanien et la CEDEAO pour accélérer la mise en application de l’accord de partenariat signé entre les deux parties. La délégation, qui séjournera quelques jours en Mauritanie, comprend des responsables techniques concernés par la mise en œuvre de ce partenariat.



La rencontre s’est déroulée en présence du directeur de la promotion du commerce extérieur au ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme.