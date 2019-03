Mauritanie : 7.000 tonnes de riz du Japon pour contribuer Ã  la sÃ©curitÃ© alimentaire

Apanews - Le Japon a fait don à la Mauritanie de 7.752 tonnes de riz destinées à appuyer les efforts gouvernementaux visant à rehausser le niveau de la sécurité alimentaire dans ce pays, a-t-on constaté lundi à Nouakchott.



Cette aide jouera un « rôle important dans l’amélioration des conditions de vie des populations dans notre pays », a indiqué le commissaire adjoint à la Sécurité alimentaire de Mauritanie, Mohamed Ould Mohamed El Id Ould Khayar.



Conformément à la convention signée entre les gouvernements des deux pays, cette quantité de riz est vendue aux enchères, a ajouté Ould Khayar dans un mot à la cérémonie de remise du don, lundi à Nouakchott.



Il a précisé que le produit de la vente est utilisé pour financer des programmes et projets de sécurité alimentaire identifiés de concert entre les parties mauritanienne et nippone en faveur des couches les plus vulnérables.



Au cours de la même cérémonie, l’ambassadeur du Japon à Nouakchott, Noro Ahara, a exprimé l’espoir que ce don parvienne à son objectif,celui de contribuer à la sécurité alimentaire en Mauritanie.



MOO/cd/APA









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité