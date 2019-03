La raretÃ© de lâ€™eau inquiÃ¨te les populations de Zouerate

Sahara Médias - L’eau s’est fait rare ces derniers jours dans la ville de Zouerate à cause des interruptions répétées de l’approvisionnement d’où l’inquiétude des populations à l’a veille de la vague de chaleur.



Selon le correspondant de Sahara Media à Zouerate les habitants du quartier des travailleurs est irrégulièrement et insuffisamment approvisionné. Dans les quartiers populaires la situation est encore plus difficile l’eau ne coulant que très peu dans le réseau de distribution.



Certains quartiers de la ville sont approvisionnés par une station de dessalement et un réseau de distribution, alors que le quartier Tarhil est approvisionné par des citernes appartenant à la mairie.













