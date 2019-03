Le FC Nouadhibou creuse lâ€™Ã©cart, la Kedia reste au contact, FC Tevrag Zeina trÃ©buche, la Concorde continue Ã  grimper, le FCDeuz nâ€™y arrive toujours pas

RIM Sport - Le championnat national de football Super-D1 a disputé sa 20e journée le weekend dernier sur divers stades du pays. Leader du championnat, le FC NOUADHIBOU a creusé encore l'écart en allant battre KAEDI FC (1-0) vendredi dernier en match d'ouverture.



Une sixième victoire à l'extérieur qui permet aux stéphanois de conforter leur fauteuil de leader avec ( 43 points+27) , à 6 longueurs du dauphin ASC KÉDIA. Dans le même temps à Nouadhibou, le derby minier qui opposait l'ASC SNIM à l'ASC KÉDIA a tourné à l'avantage des visiteurs qui se sont imposés sur la marque de 2 buts à 0. Une troisième victoire consécutive qui confirme l'état de forme des hommes de Modou Amadou Niang qui gardent du coup leur rang de dauphin , avec ( 37 points+9).



De son côté, le FC TEVRAGH - ZEINA a enregistré un match nul (1-1) comme la journée précédente mais cette fois ci face à la courageuse formation de la l' ASC POLICE, en clôture de la 20e journée hier soir au Stade Cheikha Boïdiya. Un faux - pas qui relègue désormais les galactiques à la cinquième place du classement avec ( 34 points+5).



Les "Rouges et Noirs" de NOUAKCHOTT KING'S ont atomisé ( 6-1) la lanterne rouge FC DEUZ, avec Sidi Abdallah Touda de feu qui a signé un quadruplé en étalant tout son talent de buteur patenté. Suite à ce large succès, NOUAKCHOTT KING'S remonte désormais à la quatrième place avec ( 34 points+9) au détriment de FC TEVRAGH - ZEINA qu 'il devance au goal-average.



Au milieu du tableau, pas de changement, on retrouve successivement les mêmes équipes au classement. L' ASC POLICE septième ( 27 points+7) ; l'AS GARDE NATIONALE huitième ( 27 points+2) ; l'ASC TIDJIKJA neuvième ( 26 points0) et l'ASC SNIM dixième ( 20 points-7). Même scénario au bas du tableau où l'ACS KSAR et l'AS ARMÉE ont réussi le minimum en prenant 1 point lors de leur match de la 20e journée, respectivement (1-1) contre l'ASC TIDJIKJA et (1-1) contre J.A.H.E EL MINA.



De son côté, le FC DEUZ n'y arrive plus.



Les "verts et blanc" ont concédé leur sixième défaite consécutive ( 6-1) contre NOUAKCHOTT KING'S qui les enfonce au bas du tableau.



17 buts ont été inscrits portant le total à 346 buts depuis le début du championnat.



[ 4 victoires dont 1 à l'extérieur ; 3 matchs nuls ; 4 défaites ]



Le match le plus prolifique en buts :



FC DEUZ 1 - 6 NOUAKCHOTT KING'S



- MEILLEURE ATTAQUE: ASAC CONCORDE ( 39 buts marqués )



- MEILLEURE DÉFENSE: FC NOUADHIBOU ( 10 buts encaissés)



PLUS FAIBLE ATTAQUE : KAEDI FC et AS ARMÉE ( 14 buts marqués)



PLUS FAIBLE DÉFENSE: FC DEUZ ( 44 buts encaissés)



CLASSEMENT DES BUTEURS DE LA SUPER-D1:



1- BOILIL MOUHAMED NOUH ( 12 buts/ Asc Police)



2- TANJY HOUMEYA ( 11 buts/ Fc Nouadhibou)



3- SIDI ABDALLAH TOUDA ( 10 buts/ King's)



4- Exaequo: MOUHAMEDEN DJIBRIL ( 9 buts/ Kédia ) ; BÉCHIR ITIACK ( 9 buts Tidjikja)



Source : SD1M









