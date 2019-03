URGENT/Candidature dâ€™Ould Maouloud : Le bureau exÃ©cutif de lâ€™UFP en rÃ©union cet aprÃ¨s-midi

Tawary - Selon une source fiable, le bureau exécutif du parti Union des forces de progrès (UFP) tiendra, ce mardi 19 mars,en fin d'après- midi, dans son siège central, une réunion pour examiner la candidature de son président, Dr Mohamed Ould Maouloud, à l’élection présidentielle, prévue le 16 juin.



A noter que la candidature à l’élection présidentielle du président de ce parti, est déjà vue par une personnalité dudit parti comme un « suicide politique ».



Toujours selon nos sources, depuis l’échec des concertations au sein du FNDU et de l’AEOD sur le choix d’un candidat unique, deux groupes se sont formés à l’intérieur du bureau exécutif de l’UFP. Il s’agit de pour et contre la candidature d’Ould Maouloud.



Les "opposants" sont plutôt favorables à un soutien à l’ex-premier ministre, Mr Sidi Mohamed Ould Boubacar, déjà soutenu par les partis Tawassoul, Hatem, Moustaqbal et d’importantes personnalités indépendantes.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité