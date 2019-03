RÃ©sultats partiels du Concours 2019 dâ€™entrÃ©e Ã  Polytechnique Paris (X)

IPGEI - Pour la Deuxième Année consécutive en Mauritanie, l’école Polytechnique de Paris (X) a ouvert les 9 et 10 Mars 2019 un centre de concours (épreuves écrites) à Nouakchott qui devrait permettre aux meilleurs élèves de deuxième année mathématiques/Physique de l’Institut Préparatoire aux Grandes Ecoles d’ingénieurs (IPGEI) de Nouakchott d’intégrer l’une des plus prestigieuses écoles d’ingénieurs françaises.



Les résultats de la 1ère phase de ce concours viennent de tomber ce 18 Mars : onze admissibles parmi nos jeunes candidats, soit le meilleur classement parmi les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, francophones émergentes ayant assisté au concours. En effet, le Liban a eu 10 admissibles, le Cameroun 10 et le Centre de Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) 7.



Ainsi donc, l’IPGEI , cet institut d’excellence créé par le Gouvernement Mauritanien en Octobre 2015 dans le cadre de la restructuration et de la rénovation des formations d’ingénieurs, continue depuis 3 ans maintenant, à pareille saison, grâce à ses résultats toujours en hausse, de nous rappeler que seul le travail paie, que la médiocrité n’est pas une fatalité et que notre pays regorge de jeunes talents à fort potentiel qui ont juste besoin d’être encadrés pour arriver au top.



Et force est de reconnaitre que, sous l’impulsion du Ministère de l’Enseignement Supérieur, un long chemin a été parcouru ces dernières années dans le secteur pour en améliorer la qualité et !’arrimage aux standards internationaux.



Souhaitons que nos jeunes étudiants franchissent avec brio la dernière marche de leur parcours de combattants: les épreuves orales prévues au Maroc les 23 et 24 Mars prochain.



Signalons que d’autres concours, non moins importants, attendent les plus courageux de nos étudiants parmi lesquels :



-Le concours commun polytechnique (CCP) regroupant plus de 30 écoles d’ingénieurs françaises, à compter du 29 Avril 2019



-Concours Commun Mines Ponts (CCMP) regroupant une dizaine d’écoles françaises de Mines et de Ponts (dont la prestigieuse école des Mines de Paris et celle des Ponts de Paris) ainsi qu’une douzaine d’écoles de l’institut Mines-télécoms et partenaires, à compter du 6 Mai 2019.



C’est dire à quel point l’IPGEI conçu à la base pour alimenter le cycle ingénieur de l’Ecole Supérieure Polytechnique de Nouakchott, nouveau fleuron de la formation d’ingénieurs de haut niveau dans notre pays, sous la double tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de celui de la Défense qui travaillent en parfaite synergie pour la réussite de ce projet innovant et stratégique pour le développement de notre capital humain, est devenu aujourd’hui un facteur de mobilité de notre élite estudiantine dans un monde globalisé.



Il y a lieu de continuer les efforts déployés et d’appuyer à tous les niveaux ce changement de paradigme et surtout de l’étendre à tous les ordres de notre système d’enseignement et de formation. Vaste programme ?



DIA Amadou Tidjani



Directeur de l’IPGEI













