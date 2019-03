Mauritanie- Des fonctionnaires protestent contre le nÃ©potisme au ministÃ¨re des finances

Mauriweb - Plusieurs cadres économistes ont signé une lettre de protesation contre le népotisme observé dans les nominations au sein du ministère de l'économie et des finances. En effet, dans une lettre adressée au ministre Mokhtar Ould Dijaye, les fonctionnaires s'insurgent contre les critères "subjectifs" qui ont présidé à la nomination de certaines personnes fraichement nommées notamment à la direction de la programmation.



Les signataires pointent du doigt le peu de qualification des personnes parachutées et s'indignent que des collègues présents dans la même structure avec une longue expérience soient tout simplement ignorées dans la promotion auxdits postes.



Selon nos confrères de alakhbar, la lettre de protestation adressée au ministre Ould Diaye a été signée par le directeur de la programmation, le directeur adjoint et 7 chefs de services.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité