Le DG de Tadamoun inaugure des infrastructures dans des villages Ã  Tidjikja et MoudjÃ©ria [PhotoReportage]

AMI - Me Hamdi Ould Mahjoub, directeur général de l'Agence Nationale Tedamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage et la pauvreté et pour l'insertion, a supervisé, mardi dans le village de Guelaga relevant de la commune de Souddoud (moughataa de Moudjéria), la cérémonie d'inauguration d'un réseau d'adduction d'eau qui permettra de rendre disponible l'eau potable aux populations de la localité.



Il a aussi inauguré dans les localités de Tignissir et Binihmik relevant de la commune Aboubacar Ben Amer une école équipée du matériel nécessaire et un réseau d'adduction d'eau, respectivement dans la première et la seconde localités.



La réalisation de ces infrastructures s'inscrit dans le cadre des programmes exécutés par l'Agence au niveau de la wilaya du Tagant dans le but de permettre aux populations des villages et collectivités reculés d'accéder aux services de base dans leurs terroirs.



Dans un mot prononcé pour la circonstance, le directeur général de l'Agence nationale Tedamoun a indiqué que la réalisation de ces infrastructures dans des villages reculés est d'un grand apport pour les populations et constitue une preuve de la volonté des pouvoirs publics de généraliser les services de bases à toutes les localités du pays, conformément aux orientations du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz visant à permettre aux citoyens d'améliorer considérablement leurs conditions de vie.



Au cours de ces inaugurations, le directeur général était accompagné du directeur de cabinet du wali du Tagant, wali par intérim, M. Abdallahi Ould Ahmed Zein et des autorités administratives et sécuritaires dans la wilaya du Tagant.

















































