CommuniquÃ© de presse/Discriminations faites aux femmes dans le milieu professionnel en Mauritanie

AECID - A l’occasion des célébrations de la journée internationale des droits des femmes, l’Union Européenne, les États membres et l’UNESCO ont organisé, ce mercredi 13 mars, à l’espace Camara, un débat public sur les discriminations rencontrées par les femmes mauritaniennes dans le milieu professionnel.



Pendant plus de trois heures et en présence d’un public nombreux, des femmes journalistes, artistes, cheffes d’entreprise, universitaires mais aussi cadres dans le milieu sportif ont pu rendre visible les discriminations auxquelles elles sont confrontées dans leurs parcours professionnels.



Ces discriminations reposant essentiellement sur des représentations sociales et culturelles inégalitaires entre les femmes et les hommes sont souvent transmises au travers de la sphère familiale et se retrouvent tout au long du parcours professionnel des femmes : depuis l’accès à l’enseignement supérieur, l’accès aux postes à responsabilité, puis aux différences salariales et autres inégalités de traitement dans le milieu professionnel pouvant conduire, dans les situations les plus extrêmes, à des situations d’harcèlement.



L’ouverture du débat a souligné l’intérêt du public pour cette question. Les nombreux témoignages des participantes et participants ont permis d’approfondir les échanges et de réfléchir ensemble sur les mesures clefs en faveur d’une amélioration de l’égalité femmes hommes dans le monde professionnel.



En clôture de cette journée plusieurs recommandations ont été émises par les panélistes et les participants, notamment l’importance de l’éducation dans la transmission de valeurs liées à la parité et l’égalité entre les sexes et la nécessité de poursuivre les échanges et le débat autour du sujet.



