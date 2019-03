Mauritanie-Arabie saoudite : Lâ€™ambassadeur saoudien exhorte les hommes dâ€™affaires Ã  relever leurs Ã©changes

Mauriweb - SEM. Houzaa Ben Zein Ben Dhawi El Moutairi, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Mauritanie a exhorté mardi les hommes d’affaires mauritaniens et saoudiens à rehausser leurs échanges et leurs partenariats économiques, a-t-on appris ce mercredi.



L’invitation a été faite par le diplomate saoudien au sortir d’une rencontre avec Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, président de l’UNPM. Ce dernier aurait également présenté au diplomate saoudien les opportunités d’investissement dont pourraient bénéficier les hommes d’affaires saoudiens en Mauritanie.



Pour le diplomate saoudien, il s’agit pour les entrepreneurs des deux pays «d’accompagner les efforts des pouvoirs publics mauritaniens et saoudiens visant à renforcer les liens de coopération économique et commerciale ».



Rappelons que depuis la rupture des relations diplomatiques avec le Qatar, la Mauritanie continue de s’appuyer sur l’aide bilatérale et multilatérale que lui apporte le royaume d’Arabie Saoudite.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité