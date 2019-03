Remise des prix aux laurÃ©ats de la 8e Ã©dition du concours de feu Yahya Ould Hamidoune

AMI - Les prix de la VIIIème édition du concours de feu Yahya Ould Hamidoune ont été remis, mercredi, à Nouakchott, aux lauréats, lors d'une cérémonie, qui a donné lieu à la présentation de l'historique des phases précédentes de cet important évènement, organisé annuellement par la commission de supervision du prix de feu Yahya Ould Hamidoune, dans le domaine des mathématiques et de l’ informatique au niveau des cycles d'enseignement secondaire et supérieur.



C’est ainsi que le premier prix des mathématiques scolaires a été attribué à Mohamed Mustapha Ould Nejachi de l’institut préparatoire des grandes écoles des ingénieurs (IPGEI), le deuxième prix partagé entre Zayed Isselmou (IPGEI) Salah Eddine ould Mohamed Ethmane (IPGEI).



Troisième prix a été conjointement partagé entre Abdallahi Ahmednouh Heddou (IPGEI),Chemess Dine ould Cheikh (IPGEI) et Oumou Kelthoum Abdoulaye Bâ (IPGEI)



En mathématiques universitaires, le premier prix non attribué, le deuxième prix a été a été du sort de l’étudiante Aminetou Mohamed Mahmoud de la faculté des sciences et technologies(FST) et le troisième prix non attribué.



Supervisant l’évènement, le chargé de mission au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de l’information et de la communication, par intérim secrétaire général du ministère, M. Mohamed Ould Moulay, a souligné l’intérêt de ce prix et son rôle attendu dans l’encrage et l’appréhension des disciplines scientifiques et informatiques chez les élèves et les étudiants, afin de répondre aux besoins économiques du pays et d’accompagner les mutations qui s’accélèrent dans le monde d’aujourd’hui.



Il a également remercié les membres du comité scientifique du Prix Yahya Ould Hamidoune qui ont toujours consacré beaucoup de leur temps à l’élaboration et à la correction des épreuves.



Quant au secrétaire général de l’association de promotion des mathématiques, Dr El Khoumeini Ould Moulaye, il a précisé que ce prix est devenu une tradition annuelle, organisée par son association avec le concours de celle du Prix de Feu Yahya Ould Hamidoune pour renforcer les capacités des étudiants dans les domaines scientifiques et les préparer pour un avenir radieux.









