Constitution de commissions de suivi des opÃ©rations dâ€™enregistrement des documents dâ€™Ã©tat-civil dans la wilaya du Brakna

AMI - Une mission de la commission nationale chargée de la résolution des problèmes qui empêchent certains citoyens d’obtenir leurs documents d’état-civil dans les wilayas de l’intérieur présidée par M. Thiam Diombar, Conseiller à la Présidence de la République, a supervisé, hier mercredi à Aleg, la mise en place de commissions locales pour le suivi des opérations d’enregistrement dans la wilaya.



La rencontre de sensibilisation tenue par la mission dans les locaux de la wilaya et à laquelle a assisté le wali du Brakna, M. Mohamed Cheikh Ould Soueidi, a été couronnée par la constitution de commissions composées des hakems des moughataas, des maires des communes et des chefs des centres locaux de l’état-civil dans la wilaya.



Au cours de cette rencontre, le Conseiller à la Présidence de la République a mis en garde contre les dangers de la falsification des documents personnels et contre la négligence dans le domaine de l’enregistrement des citoyens.



Il a souligné que l’objectif de cette rencontre est le contact avec tous les citoyens en vue de leur permettre d’obtenir leurs documents d’état-civil, de résoudre l’ensemble de leurs problèmes liés à ce sujet et de vulgariser le guide de travail élaboré par la commission sur les différentes étapes des opérations d’enregistrement.



Cette mesure spécifique dans une première phase aux wilayas des Hodhs Charghi et El Gharbi, de l’Assaba, du Gorgol et du Brakna, et qui s’étend sur une période de deux mois, donne une nouvelle occasion aux populations de ces régions d’obtenir leurs documents d’état-civil et de résoudre l’ensemble des problèmes en suspens à ce sujet.









