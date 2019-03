Boston Seafood North America : Le forum des affaires amÃ©ricano-mauritanien prospecte aux E.U

Mauriweb - Les dirigeants du forum des affaires américano-mauritanien (United States - Mauritania Business Forum) à la tête d’une importante délégation d’hommes d’affaires du secteur des pêches est actuellement à Boston, aux Etats-Unis pour prospecter les opportunités d’affaires dans ce secteur porteur.



Cette délégation de 30 opérateurs de la pêche (FNP, du ministère des pêches, SMCP et USMRBF), conduite par le président du USMRBF, Sid’Ahmed Maurice Benza, a pris prend part, du 17 au 19 mars 2019, au prestigieux salon Boston, dans le Massachusetts, le Seafood North America 2019 ; l’une des plus grandes expositions des produits halieutiques dans le monde.



Une occasion pour les promoteurs mauritaniens, qui exportent pour 2 millions de dollars du poisson et fruits de mer, de trouver de nouveaux débouchés lucratifs pour leurs produits et lier des partenariats win-win.



Au 139ème rang des plus gros fournisseurs de biens pour les Usa, et exclue depuis le 1er janvier 2019 de l’Agoa, la Mauritanie trouve dans la mise en place de l’USMRBF un levier pour améliorer encore ses échanges commerciaux via les acteurs privés.



Lancé officiellement en octobre 2018, le United States - Mauritania Business Forum est une organisation, « indépendante, à but non lucratif » visant à "promouvoir le commerce et l'investissement entre les États-Unis d'Amérique et la Mauritanie, renforcer les liens d'affaires entre les deux économies et améliorer l'environnement commercial pour des entreprises américaines et mauritaniennes dans chacun des marchés".



Le lancement de USMRBF était placé sous la présidence du ministre du pétrole, de l’énergie et des mines, Mohamed Ould Abdel Fatah, et en présence de l'ambassadeur américain à Nouakchott, Michael J. Dodman. Les deux responsables avaient, rappelle-t-on, insisté sur son importance pour booster les échanges commerciaux entre les deux pays.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité