Ã‰cole de Tokomadji dans un piÃ¨tre Ã©tat!

Seydou Ba - Tokomadji est une commune située dans la Wilaya de Gorgol à 50 km de Kaédi.



Les écoles publiques en Mauritanie sont pleines à craquer. On note, cependant des décennies de négligence de la part du Ministère de l’Éducation National face au phénomène de la vétusté de certaines écoles dans certaines wilayas du pays. Des milliers d’enfants apprennent dans des pires conditions en Mauritanie dans des écoles pendant que s’amorcent bientôt les campagnes électorales présidentielles de 2019.



Les citoyens, les enseignants voudraient bien que les autorités, les politiciens s’engagent à se réinvestir massivement dans l’éducation et l’enseignement pilier de tout développement.



Le Ministère de l’Éducation National qui connaît le portrait global de la vétusté des écoles dans certaines wilayas de Mauritanie ne met pas en place des moyens pour contrecarrer ou arrêter ce mal qui va s’empirer. Il n’existe en Mauritanie aucun processus d’inspection des bâtiments scolaires ou nationaux pour sécuriser la vie des enfants qui fréquentent ces lieux.



À l’heure actuelle, plusieurs écoles dans la Wilaya de Gorgol, de Brakna ou de Trarza se retrouvent dans la situation de la vétusté la plus déplorable sans que l’État mauritanien se soucie pour ces populations démunies qui s’efforcent malgré tout à envoyer leurs enfants à l’école. Cette attitude est déplorable, quand on sait que des milliards d’ouguiyas sont investis dans circonstances les plus douteuses et désastreuses par certains ténors du pouvoir politique.



Tokomadji, dont l’école a été construite dans les années 1963 n’a jamais connu de rénovation pour permettre aux enfants d’étudier des conditions descentes et sécuritaires. Cette école construite en 1963 a généré des hauts cadres, des fonctionnaires, des professeurs, des docteurs, des enseignants, des militaires, des gendarmes et des ingénieurs business intelligence.



Tokomadji se retrouve dans une situation d’urgence pour construire, rénover ses lieux scolaires en lançant un appel au Ministère de l’Éducation National et au Gouvernement mais aussi citoyens tokomadjiens pour prendre en charge la construction d’une école digne de nom.



On est en droit de demander, comment à l’heure actuelle de l’évolution des technologies, des compétences et des connaissances, le Ministère de l’éducation National de Mauritanie ne met pas en place des agents évaluateurs qui vont faire une évaluation réaliste des écoles en vue de leur rénovation?



La politique est une activité humaine certes mais elle doit prioriser l’intérêt collectif. « Nous avons créé une société où le statut de citoyen repose sur les droits et libertés individuels, la compassion et la diversité. Mais au cœur de cette conception du Canada existe la promesse que nous avons tous la chance de bâtir une vie meilleure pour nous-mêmes et pour nos enfants. » Justin Trudeau PM du Canada. Voilà une belle citation qui doit inspirer les politiques.



Abdoulaye Ba









"Libre Expression" est une rubrique où nos lecteurs peuvent s'exprimer en toute liberté dans le respect de la CHARTE affichée.



Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité.