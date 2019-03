Mauritanie /SantÃ© : 79% de caries dentaire dans le milieu scolaire

Les Mauritanies - Le taux de caries dentaires dans le milieu scolaire mauritanien a atteint le seuil de 79%, a annoncé, le chargé de mission au ministère de la santé, M. Ahmed Jiddou Ould Zein.



S’exprimant, jeudi 20 mars à Nouakchott, en marge de la célébration de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, la responsable a précisé que ces données ont été recueillies lors des dernières statistiques effectuées en 2002 en Mauritanie.



Ould Zein a soutenu que, « ce taux augmente à 78% à l’âge de 17 ans, précisant que ces maladies bucco-dentaires se reflètent négativement sur les études scolaires des enfants ».



Et d’ajouter, « les maladies bucco-dentaires constituent un problème de santé publique dans le monde, soulignant que 50% des enfants de 5 à 9 ans ont des problèmes dentaires ».



En outre, le chargé de mission a fait savoir que le gouvernement fera de son mieux pour améliorer davantage la santé générale et bucco-dentaire des populations.



Organisée par le programme national de la santé bucco-dentaire de concert avec l’organisation mondiale de la santé (OMS), l’objectif de cette journée a été de sensibiliser les populations sur l’importance de la prévention des maladies bucco-dentaires.



Ibrahima Junior Dia









