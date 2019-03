Lancement officiel du mouvement Moustemiroun GÃ©nÃ©ration Ghazouani [PhotoReportage]

Le mouvement Moustemiroun Génération Ghazouani a lancé officiellement dimanche 23 Mars ses activités, un rendez-vous qui a réuni du monde.



Lors de ce rassemblement, le président du mouvement Moustemiroun Génération Ghazouani, Mohamed Ould Ahmed Ould Lellé, a lu un discours, qui sera ensuite traduit dans les différentes langues nationales, devant l'assistance.



Occasion pour lui de rappeler les objectifs du mouvement, d'expliquer leur choix sur la candidature de Ghazouani, tout en saluant la décision du président Aziz de respecter la Constitution "un élément caractéristique dans la mise en place du principe d’alternance pacifique du pouvoir d’un président élu au suffrage universel direct à un autre". Nous vous proposons l'intégralité du discours traduit en français :



"Chers invités



Nous sommes heureux et honorés de vous accueillir ici pour le lancement officiel de notre mouvement Moustemiroun, Génération Ghazouani. Nous vous souhaitons tous la bienvenue au nom des militants du mouvement ainsi que de tous ses membres.



Mesdames et Messieurs,



Cette rencontre intervient pour renforcer les énormes acquis qu’a connus la Mauritanie au cours de ces dix dernières années.



En effet, notre pays a connu ces dernières années un essor économique, politique et social complet. Pendant ce temps, les projets se sont diversifiés et des réformes ont été entreprises.



La Mauritanie s’est notamment vue évoluer de manière significative sur la scène internationale surtout dans le domaine de la sécurité où elle est devenue un modèle dans la sous-région.



La décision du Président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, de respecter la Constitution est un élément caractéristique dans la mise en place du principe d’alternance pacifique du pouvoir d’un président élu au suffrage universel direct à un autre.



Mesdames et Messieurs,



Moustemiroun Génération Ghazouani est un mouvement constitué de toutes les composantes politiques et sociales mauritanienne.



Il se veut d’être une patrie commune et un destin commun, avec une nouvelle vision politique de la jeunesse qui rassemble les élites dans ses aspirations et ses espoirs tout en renforçant sa position dans l’espace politique dans le pays.



Le mouvement affirme son attachement à la Nation en œuvrant pour la mise en place des objectifs globaux dans le cadre des affaires publiques d’intérêt général.



Par ailleurs, Moustemiroun, riche de ces cadres intellectuels dotés de compétences multiples et diverses s’engage à identifier les insuffisances dans tous les domaines économiques, politiques et social tout en proposant des solutions concrètes et adéquates.



Pour cela, nous voulions que ce mouvement soit un foyer pour toute la jeunesse mauritanienne, en croyant aux choix et au programme du candidat plein d'espoir, M. Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould Ghazouani.



Chers invités,



Notre choix du candidat du consensus vient de notre conviction profonde quand à son expérience de valeur dans les domaines de la fonction publique et de l’administration de L’Etat.



Ces qualités et compétences du candidat du rassemblement ont été démontrées lors de sa lecture de la lettre de candidature. Il a donné son engagement aux jeunes et aux femmes de créer des conditions propices leur permettant de participer à la construction de la nation.



D’après les mots cités dans le discours de sa candidature, il affirme que :



« la réforme de notre système éducatif recevra une part importante de mon attention, dans le but d’améliorer ses performances et de le rendre en adéquation avec les besoins du développement à l’aube des grands Changements économiques et sociaux que nous connaîtrons. »



Ce programme nous permettra incontestablement de lutter contre l'injustice, la marginalisation, l'exclusion tout en favorisant l’égalité de chance.



Mesdames et Messieurs,



L’esprit patriotique de la Mauritanie, qui se réconcilie avec elle-même, nous a procuré la volonté incontournable de mettre en place ce Mouvement Génération Ghazouani. Nous avons fait de grands efforts sans nous efforcer de créer cet édifice politique en persuadant les jeunes élites, qui sera le point central entre nous et le candidat.



En conclusion, nous vous invitons à rejoindre notre mouvement Moustemiroun Génération Ghazouani afin d’unir tout le monde derrière le candidat du consensus national M. Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould Ghazouani.



Que Dieu préserve la Mauritanie en tant que peuple uni, renforce la Paix, sa miséricorde et bénisse tous ses citoyens."



Par la rédaction de cridem.org

©CRIDEM 2019



-----







Avec Cridem, comme si vous y étiez...