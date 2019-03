Interrogations concernant les raisons de l'Ã©chec de lâ€™opposition Ã  se mettre d'accord â€¦.

Adrar-Info - Plusieurs observateurs mauritaniens s'interrogent sur le fait que l'opposition, n’ait pas réussi à se mettre d'accord sur un candidat "unifié" pour les futures élections présidentielles.



Malgré des décennies d’expérience démocratique en Mauritanie et la présence de dizaines de partis d'opposition, ces forces ont échoué à se mettre d'accord, dans un premier temps, sur un candidat "unifié. Ensuite, ses "forces" ont été incapables, dans un second temps, de s'accorder sur le choix de l'un des piliers de leurs leaders « internes »pour les représenter aux élections prochaines.



Ils ont dispersé leurs efforts et pris chacun un chemin différent de l’autre, au point que certains d'entre eux se sont jetés dans les bras du système de Ould Abdel Aziz et son "candidat", profitant de l'occasion pour retourner , profil bas, dans ce "régime" qu’ils ont quitté de longue date, après avoir "marché" avec, lui pendant un certain temps.



Et après que le chef du régime eut laissé entendre qu'il était possible d'accepter le "pardon" de qui était en détention, "si" il mangeait du "riz pourri", en échange de sa libération.



Il est également remarquable que des dizaines de jeunes dissidents qui ont rempli, un jour, l'opinion publique de leurs écrits enflammés contre le président Ould Abdel Aziz et les piliers de son régime soient aujourd'hui, à l'avant-garde des "coureurs" derrière son candidat, prés à le défendre et se préparer à faire plus. Eux qui, hier, chantaient : "Ya Aziz ... Ya Ghazouani, Khallou 3ankoum mouritani".…..Certains d'entre eux ont été "nommés" à des postes "élevés".



Parmi ces "coureurs" dans les bras du régime, Un tiers s’est moqué des rassemblements organisés, au cours des derniers mois, dans sa Wilaya. Moquerie qui l'aurait presque conduit en prison, n’eut été l’intervention d’un "proche parent".



Aujourd’hui, il parait ouvertement et publiquement parmi les applaudisseurs du candidat proposé et grand défenseur de "la décennie du Président Ould Abdel Aziz".



Ceci soulève des questions quant aux véritables raisons de l'échec de l'opposition à ne pouvoir se mettre d’accord sur un candidat consensuel aux présidentielles de juin prochain.



Certains observateurs notent que la plupart de ces forces de l’opposition ont échoué aussi, dans la "l’alternance interne du pouvoir" en leur sein. Et ce, en laissant, depuis la création des partis respectifs, le leadership aux mains des mêmes personnes.



Un autre sujet plus passionnant qui sera abordé, plus tard Inch Allah.



