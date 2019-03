ROSSO/Lutte contre la drogue : Saisie de 14KG de drogue par la police

Tawary - Les éléments de la brigade de police en service au débarcadère de Rosso ont réussi, ce vendredi 22 mars, en début d’après-midi, à arrêter un homme supposé être de nationalité malienne, âgé de 36 ans, en possession de 14Kg de drogue dissimilés dans les tiroirs d’un bureau en bois, a-t-on appris de bonnes sources.



Les fouilles minutieuses ont permis aux policiers d’ailleurs très vigilants de découvrir cette importante quantité de drogue. Une quantité que le suspect comptait écouler à Nouakchott, selon une source de presse locale.



Le suspect a été conduit au siège de la direction régionale de la sûreté à Rosso pour la suite des procédures d’enquête. Une procédure judiciaire sera instruite à son encontre, en vertu de laquelle il sera présenté devant la justice pour qu’il réponde aux faits qui lui sont reprochés.