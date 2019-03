Elections prÃ©sidentielles de 2019: For-Mauritania lance son programme de formation des observateurs

For Mauritania - A peine trois mois après son congrès de Nouakchott, For-Mauritania a organisé, aujourd'hui, la première session de formation des observateurs destinés à veiller à la régularité et la transparence des prochaines élections présidentielles, prévues au mois de juin prochain.



Cette session, qui s'est tenue dans les locaux de l'Organisation, a vu la participation de 25 stagiaires et a été organisée conjointement avec le Centre Maghrébin des Etudes Stratégiques que dirige le Dr. Didi Ould Saleck.



Cette session, entièrement financée par For-Mauritania Election Watch, l'observatoire que For-Mauritania a mis en place pour suivre les prochaines élections, s'est déroulée sous la forme de trois ateliers:



1- le code électoral de Mauritanie



2- les outils de l'observation des élections



3- Une communication efficace pour des élections transparentes



D'autres sessions suivront lors des semaines qui viennent sachant que l'objectif serait de s'approcher des quatre mille observateurs nationaux qui est aussi le nombre de bureau de vote que compte le pays.



En plus du Centre Maghrébin des Etudes Stratégiques, For-Mauritania collabore, pour la réussite de ce programme, avec le Forum des Organisations Nationales de Défense des Droits Humains, FONADH. Pour maximiser l'efficacité de son action, l'Organisation compte se rapprocher de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), instance chargée de veiller au bon déroulement, à la transparence et à l'honnêteté des élections.



Outre le "For-Mauritania Election Watch", l'Organisation a mis en place un second observatoire chargé de la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et les biens mal acquis.



Le 23 mars 2019



Le Service de Communication de For-Mauritania









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité