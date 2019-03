Lieu et date de l'annonce de Ould Boubacar de sa candidature

Essahraa - Des sources proches du candidat à l’élection présidentielle décisive de juin 2019, en l’occurrence l’ex Premier ministre et ambassadeur Sidi Mohamed Ould Boubacar, indiquent qu’il organisera la cérémonie consacrée à l’annonce de sa candidature à ces échéances,



le samedi 30 mars courant au stade du quartier Mellah, sis dans la moughataa de Toujounine. La candidature de SMOB est la seconde dans le pays après celle du candidat du pouvoir Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed El Ghazouani, qui a annoncé la sienne le 1er mars 2019 au stade de la capitale dit stade Cheikhna Ould Boidiye.



Des partis de l'opposition avaient annoncé leur soutien à la candidature d'Ould Boubacar, rappelle-t-on.





